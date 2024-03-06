Стало известно об участии украинских военных в конфликте в Судане

Президент Украины Владимир Зеленский отправил военных в Судан в 2023 году для участия в конфликте между Вооруженными силами Судана, которые возглавлял фактический лидер страны, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан, и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, Украина отреагировала на просьбу Абдель Фаттах аль-Бурхана о помощи, поскольку он якобы снабжал Киев оружием с начала спецоперации России. В тексте отмечается, что решение Зеленского «стало новым смелым предприятием, частью стратегии» против Москвы.

Как следует из текста, решение об отправке военных сопровождается серьезным политическим риском, поскольку поддержка Украины со стороны Запада колеблется.

Украина участвует «во внутреннем конфликте в чужой стране», где пострадали десятки тысяч мирных жителей, а Соединенные Штаты обвиняют противоборствующие стороны в военных преступлениях, подчеркивает WSJ.

До этого CNN писало, что спецслужбы Украины, вероятно, стоят за серией ударов БПЛА и наземной операцией, направленной против «Сил быстрого реагирования», которые поддерживали ЧВК «Вагнер» в борьбе за контроль над Суданом,

Конфликт между Вооруженными силами Судана, которые возглавляет фактический лидер страны, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан, и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало, известным как Хеметти, перешел в открытую фазу утром 15 апреля 2023 года. Следствием конфликта стали масштабные разрушения, кризис системы здравоохранения и бегство десятков тысяч человек из страны.

Ранее суданские силы быстрого реагирования заявили о готовности к прекращению огня.