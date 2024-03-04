Лавров заявил, что в России нет негативных чувств к американцам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что россияне не испытывают негатива к американцам. Об этом он сказал в ходе сессии Всемирного фестиваля молодежи, передает ТАСС.

«Никаких негативных чувств у нас к американскому народу нет. У меня много очень добрых товарищей в США», — сказал Лавров.

Он также отметил, что набор идей американского руководства по России сможет определить дальнейшие отношения двух стран. По его словам, Россия будет работать с любым президентом США, «но все будет зависеть от того, с каким набором идей в отношении политики на российском направлении придет новое руководство».

До этого представитель делегации США на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе сообщил главе министерства иностранных дел России, что рад своим присутствием прорвать санкции США.

По его словам, он, как молодой житель США, не хочет вражды с Россией. «Мы хотим сказать, что, как молодые люди, мы хотим дружить, работать вместе и строить мир, где мы не будем гегемонами, но будем равными друг другу и будем уважать друг друга. Вот чего мы хотим», — добавил Халали.

Ранее Лавров оценил реакцию США на заявления Франции о вводе войск на Украину.