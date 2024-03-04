Депутат связала северное сияние с теорией заговора

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева связала магнитные бури в Москве с теорией заговора, связанной с «химиотрассами» (или химтрейлами). Согласно данной теории, некие химикаты распыляются в небе, например, якобы для контроля численности населения Земли или испытаний биологического оружия. Таким мнением депутат поделилась в своем Telegram-канале.

«Северное сияние в Москве и Подмосковье так смешно обосновывают магнитной бурей… Истинная причина таким явлениям, совершенно не свойственным местностям, на мой взгляд, — химтрейлы... Да, да, они тоже не конспирология, не теория заговора, они существуют. Например, на 9 Мая именно с помощью этой технологии разгоняют облака, распыляя с самолетов определенные вещества», — написала Енгалычева.

По ее словам, «следы от определенных самолетов», которые, как она утверждает, летят транзитом из Китая через Россию, «не рассеиваются за минуты, а повисают на долгие часы». Они формируют «определенный отражающий слой» вокруг Земли, добавила депутат.

Она задается вопросом, зачем «над нами распыляют». С точки зрения Енгалычевой, истинной причиной «распыления» оказывается некий проект «Blue Beam» (Голубой Луч), согласно которому правительствами разных стран якобы испытывается «секретная технология» для создания голограмм. С помощью них правительства якобы манипулируют людьми для своих целей.

До этого в Московской области заметили северное сияние.

Ранее священник из Карелии выразил опасения насчет северного сияния над Россией.