Священник из Карелии выразил опасения насчет северного сияния над Россией

Священник из Петрозаводска увидел в северном сиянии предвестие глобальной катастрофы. О собственных опасениях Константин Савандер рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Красиво-то, красиво....только это говорит о том, что магнитная ось уже очень далеко отклонилась от «нормального» положения и Земля, как юла раскачивается...будем дальше грешить — перевернется», — написал отец Константин (орфография и пунктуация автора сохранены. — «Газета.Ru»).

Так священнослужитель отреагировал на пост со снимками природного явления, которое жители Петрозаводска на днях засняли в небе над городом.

Метеорологи уже прокомментировали причины появления северного сияния в южных регионах России.

Ранее это оптическое явление заметили в небе над Уралом и Сибирью. В ночь на 6 ноября его также увидели в Крыму, Донбассе, на Кавказе, а также в Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.