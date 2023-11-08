Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Священник из Карелии выразил опасения насчет северного сияния над Россией

Священник увидел в северном сиянии предзнаменование глобальной катастрофы

close
100%
Оксана Омельчак/VK

Священник из Петрозаводска увидел в северном сиянии предвестие глобальной катастрофы. О собственных опасениях Константин Савандер рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Красиво-то, красиво....только это говорит о том, что магнитная ось уже очень далеко отклонилась от «нормального» положения и Земля, как юла раскачивается...будем дальше грешить — перевернется», — написал отец Константин (орфография и пунктуация автора сохранены. — «Газета.Ru»).

Так священнослужитель отреагировал на пост со снимками природного явления, которое жители Петрозаводска на днях засняли в небе над городом.

Метеорологи уже прокомментировали причины появления северного сияния в южных регионах России.

Ранее это оптическое явление заметили в небе над Уралом и Сибирью. В ночь на 6 ноября его также увидели в Крыму, Донбассе, на Кавказе, а также в Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий