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Макрона обвинили в том, что он втягивает Францию в войну

Ле Пен обвинила Макрона в том, что он втягивает Францию в войну

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Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции втягивает страну в войну. Ее слова приводит BFM TV.

«Как мы можем с такой небрежностью рассматривать возможность вступления нашей страны в войну?», — задалась она вопросом.

До этого Ле Пен назвала неосторожными слова Макрона по поводу возможности направления войск стран Запада на Украину.

Макрон стал главным ньюсмейкером прошлой недели. Президент Франции «не исключил» отправку войск НАТО на Украину и этим высказыванием сделал сенсацию, которая привела союзников Парижа в ужас и сбила всех с толку.

Ранее эксперт объяснил, почему Макрон заговорил об отправке войск НАТО на Украину.

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