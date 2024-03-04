Эксперт объяснил, почему Макрон заговорил об отправке войск НАТО на Украину

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину — даже не попытка напугать Россию. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его мнению, французский лидер, скорее, хотел показать США, «какой он исполнительный вассал».

«Макрон прекрасно знал, что никаких реальных шагов после его реплики не будет, что его слова будут дезавуированы. Что касается односторонней отправки Францией легионеров непосредственно на линию фронта… Это кого она поставит? Тех, кто впереди собственного визга бежали из Афганистана и Ирака?» — задался вопросом эксперт.

Он также обратил внимание, что заявления западных политиков, как правило, более радикальны, чем их настоящие шаги.

Макрон стал главным ньюсмейкером прошлой недели. Президент Франции «не исключил» отправку войск НАТО на Украину и этим высказыванием сделал сенсацию, которая привела союзников Парижа в ужас и сбила всех с толку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Запорожье объяснили, почему войска НАТО не начнут военные действия на Украине.