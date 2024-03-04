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Лидера оппозиции Польши допросят по делу о прослушке 15 марта

Комиссия польского сейма: Качиньского допросят по делу о прослушке 15 марта

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Czarek Sokolowski/AP

Комиссия сейма Польши по расследованию легальности использования программного обеспечения Pegasus 15 марта вызовет председателя оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) по делу о прослушке политиков. Об этом Le Monde сообщила председатель комиссии Магдалена Срока.

«Цель нашей работы — привести к открытию судебных расследований, чтобы лица, ответственные за злоупотребление властью, ответили за свои действия… У нас есть все основания полагать, что система Pegasus действовала вне каких-либо правовых рамок, как по уголовным делам, так и по делам с недостаточно убедительными доказательствами, мотивированными политическими причинами», — сообщила она.

До этого член комиссии сейма Польши по расследованию легальности использования программного обеспечения Pegasus Марчин Босацкий заявил, что несколько сотен человек могли подвергнуться незаконной прослушке.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил широкое использование в стране шпионского программного обеспечения Pegasus, предназначенного для прослушки. На заседании кабмина с участием президента Польши Анджеем Дудой Туск передал ему документ, который подтверждает закупку и использование Pegasus легально и нелегально.

Премьер подчеркнул, что список подобных практик является очень большим, а документ подтверждает то, «чего больше всего опасались». Туск добавил, что закупка программного обеспечения была осуществлена по инициативе Центрального антикоррупционного бюро. По словам премьера, представленные президенту доказательства — только часть имеющихся в распоряжении документов и свидетельств по этому делу.

Ранее сообщалось, что власти Польши прослушивали Тихановскую.

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