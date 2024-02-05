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Власти Польши прослушивали Тихановскую

Gazeta Wyborcza: польские спецслужбы прослушивали Тихановскую

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Global Look Press

Польские спецслужбы прослушивали разговоры бывшего кандидата по пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, когда она приезжала в Польшу, предполагается, что к делу о прослушке Тихановской может быть причастен депутат Иоахим Брудзиньский. Об этом пишет издание Gazeta Wyborcza.

«В мае он (Брудзильский – прим. ред.) говорил, что на встрече (в которой принимала участие Тихановская – прим. ред.) будет «санитарный врач»… это означает, что в зале… установлена прослушка», - говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, польские спецслужбы в первую очередь интересовались встречами Тихановской с оппозицией в 2023 году. Подчеркивается, что прослушивающие устройства были установлены в одном из отелей польской столицы в период, когда в сейме большинство было у партии «Право и справедливость».

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США могут прослушивать Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного или получать донесения об их разговорах, в том числе и от них самих.

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