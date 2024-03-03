Стало известно, состоится ли встреча Орбана и Байдена в США

Встреча с президентом США Джо Байденом пока не включена в программу визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Index.

Пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши заявил, что главной целью поездки Орбана станет разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Орбан намерен навестить Трампа в поместье Мар-а-Лаго во Флориде 8 марта. 7 марта он будет находиться в Вашингтоне, где выступит в исследовательском центре Heritage Foundation.

Премьер Венгрии ни разу не встречался с Байденом с тех пор, как тот занял пост президента в январе 2021 года.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье ответил на вопрос, планируется ли визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Российскую Федерацию. Он отметил, что сейчас в повестке такого визита нет.

Ранее стало известно, что Венгрия направит $18 млн на военную помощь Чаду, а не Украине.