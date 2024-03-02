В Венгрии подписали ратификацию членства Швеции в НАТО

Спикер венгерского парламента Ласло Кевер подписал документ о ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

«Спикер парламента Венгрии подписал ратификацию о вступлении Швеции в НАТО», — говорится в сообщении издания.

До этого, 26 февраля, парламент Венгрии избрал председателя Конституционного суда Шуйока президентом страны на пять лет.

В тот же день парламент страны на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. В ходе итогового голосования 188 депутатов поддержали это решение, шестеро были против, четыре депутата воздержались от голосования.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО, продвижение его военной инфраструктуры в сторону российских границ и враждебная риторика со стороны государств-членов альянса является основанием для принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности России.

Ранее в НАТО приветствовали прием Швеции в альянс.