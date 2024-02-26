В НАТО приветствовали прием Швеции в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

26 февраля парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. За одобрение документа проголосовали 188 депутатов, против — шесть депутатов.

После нескольких месяцев промедления Венгрия стала последней страной из 31 члена альянса, ратифицировавшей вступление в НАТО Швеции.

Длительное затягивание этого процесса вызывало явное недовольство со стороны США. В начале февраля советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты ожидают от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО. По его словам, Вашингтон не собирается прибегать к угрозам, но его терпение «небезгранично».

21 января вступление Швеции в НАТО одобрил парламент Турции.

Ранее в Швеции выступили против запрета на ядерное оружие.