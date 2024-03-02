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Еще одна страна захотела стать посредником между Россией и Украиной

В Ираке заявили, что Багдад готов к посредничеству между Россией и Украиной

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Багдад готов выступить посредником на возможных переговорах между Россией и Украиной в том случае, если поступят просьбы от Москвы и Киева. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

Иракский дипломат напомнил, что Багдад входит в состав контактной группы, сформированной Лигой арабских государств.

«Данная группа была призвана контактировать с обеими сторонами и обеспечить посредничество. Мы посещали Москву и встречались с министром иностранных дел РФ, в Варшаве мы встретились с главой МИД Украины и выступили с предложением посредничать между сторонами, однако условия были крайне сложными», — заявил Хусейн.

До этого президент Джо Байден не стал комментировать возможность контактов с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и перспективы переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Путин рассказал, за что Россия воюет в зоне СВО.

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