Еще одна страна захотела стать посредником между Россией и Украиной

Багдад готов выступить посредником на возможных переговорах между Россией и Украиной в том случае, если поступят просьбы от Москвы и Киева. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

Иракский дипломат напомнил, что Багдад входит в состав контактной группы, сформированной Лигой арабских государств.

«Данная группа была призвана контактировать с обеими сторонами и обеспечить посредничество. Мы посещали Москву и встречались с министром иностранных дел РФ, в Варшаве мы встретились с главой МИД Украины и выступили с предложением посредничать между сторонами, однако условия были крайне сложными», — заявил Хусейн.

До этого президент Джо Байден не стал комментировать возможность контактов с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и перспективы переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Путин рассказал, за что Россия воюет в зоне СВО.