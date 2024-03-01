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Лавров встретился с Додиком в Анталье

Захарова показала фото общения Лаврова и президента Республики Сербской Додика

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Телеграм-канал Мария Захарова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в турецкой Анталье с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Фотографию их общения опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Переговоры [главы внешнеполитического ведомства] Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком», — написала она. Захарова сопроводила запись фотографией, на которой Лавров и Додик сидят напротив друг друга с делегациями.

Отмечается, что переговоры с президентом энтитета Боснии и Герцеговины Додиком проводятся на полях дипломатического форума в Анталье, где российский министр выступил с заявлениями, в том числе об Украине, России и НАТО.

В последние месяцы Россия и Республика Сербская усилили сотрудничество. Президент России Владимир Путин проводил личную встречу с Додиком в Казани. Российский лидер поблагодарил его за поддержание связей с Москвой.

Милорад Додик также подтвердил, что энтитет начал платить за российский газ в рублях. По его словам, республика планирует и дальше увеличивать импорт российского природного ресурса.

Республика Сербская была создана в 1992 году как самопровозглашенное государство, она стала составной частью Боснии и Герцеговины по результатам Дейтонских соглашений 1995 года.

Ранее Додик отпраздновал получение ордена от Путина.

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