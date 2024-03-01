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Орбан призвал к мирным переговорам по Украине

Орбан заявил о немедленной необходимости мирных переговоров по Украине

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что исходя из ситуации на Украине время работает на Россию. Его слова передает агентство РИА Новости.

«Хочу прояснить позицию Будапешта по войне (ситуации на Украине). Ввиду того, что здесь на форуме нет представителей Евросоюза, мне хотелось бы сказать, что тут возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, другой вариант – время играет на руку России», — сказал Орбан.

По его словам, Венгрия относительно конфликта на Украине исходит из своих интересов.

До этого американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что политик не верит в победу Украины в конфликте с Россией. Также, по его словам, Орбан отметил, что в России экономика военного времени, а у Украины экономики нет.

Также Орбан заявил, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Российской Федерацией, так как сохранила плохие воспоминания о временах, когда у нее была общая граница с СССР.

Ранее Орбан рассказал о стратегии ЕС по расширению.

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