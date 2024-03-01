В Молдавии заявили, что евроинтеграции страны мешает Россия

Россия намерена помешать вступлению Молдавии в состав Европейского союза. Такое мнение в эфире телеканала Jurnal TV выразила президент Молдавии Майя Санду.

По словам Санду, «Кремль хочет держать Молдавию в серой зоне», чтобы жителям страны было страшно участвовать в евроинтеграции.

Президент заявила, что Молдавия упустила возможность стать членом ЕС вместе с Румынией и балканскими странами, поэтому терять время более нельзя.

Санду отметила, что Москва «сохраняет недружественное отношение» к Кишиневу, хотя власти Молдавии не против сотрудничества.

«Мы хотим, чтобы Россия уважала Молдавию, уважала граждан и их выбор. Мы демократическая страна, здесь (…) люди решают, что делать, куда идти и с кем сотрудничать», — сказала глава государства.

1 марта Санду отреагировала на информацию о возможном присоединении Приднестровья к РФ.

29 февраля Молдавия расторгла несколько оборонных соглашений в рамках СНГ.

Ранее на съезде депутатов Приднестровья поддержали российских миротворцев.