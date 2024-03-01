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Власти Запорожской области ничего не ждут от визита гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС

Балицкий: Украина обстреливает ядерный объект и его периферию

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Alexander Ermochenko/Reuters

В Запорожской области не ожидают существенных перемен от предстоящего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий, сообщает РИА Новости.

По словам Балицкого, от приездов Гросси местные власти «уже давно ничего не ждут», поскольку визиты «сводятся к болтовне европейских учреждений, которые уже неоднократно приезжали».

Балицкий подчеркнул, что инспекторы «не видят очевидного: Украина обстреливает ядерный объект и его периферию». В регионе не препятствуют подобным визитам на ЗАЭС, помогают в их организации и обеспечивают охрану гостей.

29 февраля глава «Росатома» рассказал, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию 6 марта.

До того пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Ранее Запорожскую АЭС отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения.

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