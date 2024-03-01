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Франция не намерена отправлять войска на Украину

МИД Франции: Париж не отправит свои войска на Украину

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Global Look Press

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж не будет отправлять свои войска на Украину. С соответствующим заявлением он выступил в эфире радиостанции France Inter.

«Мы не будем отправлять войска (на Украину. — Прим. ред.)», — подчеркнул Сежурне.

До этого газета Politico писала, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину навредило Киеву.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг подтвердил свое спорное заявление об отправке западных военных на Украину. Союзники отказались поддерживать такие рассуждения политика. Более того, споры о поддержке Киева, по информации СМИ, уже привели к открытой вражде между Парижем и Берлином. Подливают масло в огонь проблемы между Украиной и Польшей, а также призывы Венгрии и Словакии к переговорам вместо военных поставок.

Ранее Шольц исключил отправку военных НАТО на Украину.

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