Шольц исключил отправку военных НАТО на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц во время диалога с гражданами в Дрездене исключил отправку немецких военных и войск НАТО на Украину, передает ТАСС.

В своей речи он в очередной раз подчеркнул, что немецкое правительство сделает все, чтобы не допустить эскалации войны и войны между Россией и НАТО.

«И то, что я только что вновь сказал, и с самого начала дал понять: на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность», — добавил канцлер, сказав, что по-прежнему привержен этой точке зрения.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое спорное заявление об отправке западных военных на Украину. Союзники отказались поддерживать такие рассуждения политика. Более того, споры о поддержке Киева, по информации СМИ, уже привели к открытой вражде между Парижем и Берлином. Подливают масло в огонь проблемы между Украиной и Польшей, а также призывы Венгрии и Словакии к переговорам вместо военных поставок. Что происходит в Европе и грозит ли ей раскол из-за Киева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шольц попал в скандал из-за разглашения информации о британцах на Украине.