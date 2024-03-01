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Премьер Эстонии отказалась назвать Путина президентом России

Премьер Эстонии Каллас заявила, что не будет называть Путина президентом России

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Sergei Grits/AP

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что не собирается называть Владимира Путина президентом России. Слова главы эстонского кабмина приводит ERR.

«У меня язык не повернется назвать этот процесс выборами. Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только «Путин, да Путин». Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь. Эти выборы полностью противоречат принципам демократии», — утверждает Каллас.

До этого Каллас предложила западным странам запретить транзит всех товаров через территорию России. Она уточнила, что такой шаг Запад может сделать в целях борьбы с обходом наложенных на Россию санкций.

Кроме того, по ее мнению, Запад должен рассмотреть все возможные варианты помощи Украине, включая отправку своих военных в страну.

Ранее премьер Эстонии рассказала о том, какой сигнал посылает Путин.

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