Премьер Эстонии рассказала о том, какой сигнал посылает Путин

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что президент РФ Владимир Путин якобы «дал понять», что «Эстония на самом деле является российской территорией». Об этом она сообщила в интервью Financial Times.

«(Президент России Владимир Путин. – прим. ред.) хочет дать понять, что Эстония на самом деле является российской территорией и он обладает юрисдикцией над нами», — сказала Каллас.

До этого Каллас заявляла, что Российская Федерация имеет законные требования к западным странам из-за своих замороженных активов. По ее словам, РФ «военным ущербом наносит вред Украине», и поэтому Киев «имеет легитимные претензии по отношению к России». Политик обратила внимание, что теперь у Запада есть замороженные российские активы.

В свою очередь, генпрокурор Эстонии Андрес Пармас высказывал опасения, что какая-либо третья страна может выдать объявленного МВД РФ в розыск премьер-министра страны Каю Каллас.

До этого министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за объявления в розыск МВД РФ Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, объявление Каллас в розыск — только начало, такой шаг предпринят по причине того, что «за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма надо отвечать».

Ранее в Госдуме россиян призвали готовиться к скорому закрытию границ с Эстонией.