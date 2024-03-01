СБ ООН не смог принять заявление по стрельбе в Газе

Совет Безопасности ООН не принял заявление о стрельбе по мирным палестинцам во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа из-за позиции США. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг состоялось закрытое заседание Совбеза, центральной темой которого был проект подготовленного Алжиром заявления органа для прессы по стрельбе на севере анклава.

В обсуждаемом документе говорилось о пострадавших мирных жителях, получивших ранения из-за того, что израильские вооруженные силы открыли огонь по людям, ожидавшим раздачу продуктов на юго-востоке Газы.

Источник сообщает, что представители США не хотели видеть, что к обстрелам причастен Израиль. Из-за этого Совбез не смог принять документ.

До этого стало известно, что Совет Безопасности ООН организует закрытое заседание из-за атаки по гуманитарному конвою в секторе Газа во время раздачи гуманитарных грузов мирным жителям.

Минздрав Палестины утверждает, что израильские силы нанесли удар по ожидавшим распределения гуманитарной помощи людям в районе Ан-Наблуси.

До этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что десятки жителей Газы бросались под колеса грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север анклава.

Ранее армия Израиля нанесла серию ударов по кварталу Рафаха на юге сектора Газа.