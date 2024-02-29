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В США предрекли неизбежный конфликт с Россией в случае поражения Украины

Экс-глава Пентагона Эспер предрек столкновение РФ и США после поражения Украины

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший министр обороны США Марк Эспер предрек прямой конфликт Москвы и Вашингтона в случае поражения Украины. Об этом он написал в статье для CNN.

«Если Россия добьется успеха на Украине, мало оснований полагать, что она будет рада остановиться на этом, что увеличивает вероятность того, что США и НАТО в конечном итоге могут быть втянуты в прямую конфронтацию с Россией», — считает Эспер.

Он не исключил, что конфликт России и Украины продлится еще много лет, что потребует длительной поддержки Киева от Соединенных Штатов и других стран Запада. Если союзники Украины не смогут обеспечить такую помощь, это приведет к значительным негативным последствиям, подчеркнул Эспер.

До этого бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс не исключил возможное начало третьей мировой войны. По его словам, так или иначе нужно к ней готовиться.
Он отметил, что победа России на Украине будет означать «стратегическое, военное, политическое и моральное поражение Европы и Запада».

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