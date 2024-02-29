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Дуда счел Польшу слишком сильной для нападения России

Президент Дуда: Россия не нападет на Польшу, потому что на сильных не нападают

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что война между Москвой и Варшавой маловероятна, поскольку его страна слишком сильна, чтобы Россия решилась на нее напасть. Об этом он рассказал в интервью порталу Fakt.pl.

«Я не верю в это [войну с РФ], потому что верю, что мы будем хорошо подготовлены…. Не нападают на сильных, нападают на слабых, на таких, которых можно легко победить», — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что НАТО также является сильным альянсом, и входящие в него страны «смогут сразу же оказать сопротивление» в случае военного противостояния с РФ.

Президент Польши напомнил, что армия страны активно модернизируется, связав это с передачей Украине устаревшего оружия времен СССР.

До этого сообщалось, что около половины (47%) жителей Польши опасаются «нападения» России на Польшу. При этом, по данным радиостанции, «чуть более 38 процентов не согласны с тезисом о возможной агрессии» РФ против Польши.

До этого президент России заявил, что Россия может ввести свои войска в Польшу, только если она сама нападет на РФ.

Ранее стало известно о стратегии России в случае прямого конфликта с НАТО.

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