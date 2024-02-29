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В Британии рассказали о глобальных последствиях отправки солдат НАТО на Украину

Британский политик Куртен: отправка солдат НАТО на Украину ввергнет мир в войну

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Mindaugas Kulbis/AP

Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что риторика Запада о возможной отправке сил НАТО на Украину представляет собой риски вовлечения западных стран в «мировую войну». Своим мнением он поделился в The David Kurten Show на You Tube.

«Путин предупредил, что, если это произойдет (отправка войск НАТО на Украину. – Прим. ред.), последует жесткий ответ с российской стороны… Они погружают нас прямо в мировую войну», — подчеркнул политик.

Он призвал политических лидеров на Западе делать все возможное, чтобы избежать подобной ситуации.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал «бредом» заявления о так называемых планах Москвы напасть на страны Европы. Он отметил, что на Западе заговорили о возможностях отправки на Украину военных контингентов НАТО. Президент подчеркнул, что так уже было несколько раз в истории.

На этой неделе немецкий журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Исходя из документа, война может состоять из четырех фаз: скрытная кампания по дезинформации и кибератаки; сосредоточение войск у границ; само нападение и затем — «конфликт глобального масштаба», который развернется даже в космосе. Авторы документа называют такой вариант развития событий «правдоподобным сценарием».

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.

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