Путин анонсировал ипотеку со льготной ставкой 2% для участников спецоперации

Участники специальной военной операции получат ипотеку, льготная ставка которой составит 2% годовых. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего послания к Федеральному собранию.

«Ипотеку со льготной ставкой 2% смогут получать участники специальной военной операции», — сказал он.

Также Владимир Путин предложил продлить программу «Семейная ипотека» до 2030 года. Также российский лидер предложил продлить программу погашения ипотеки для семей с тремя и более детей.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию заявлял, что решение о предоставлении льготной ипотеки на вторичное жилье в Донбассе и Новороссии по ставке 2% будет принято в течение месяца.

Льготная программа по ставке 2% действовала только на первичном рынке жилья Донбасса и Новороссии. Путин поручил распространить ее и на вторичное жилье.

Ранее Мутко предрек скорое «охлаждение» ипотечного рынка.