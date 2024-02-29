Путин анонсировал ипотеку со льготной ставкой 2% для участников спецоперации

Участники специальной военной операции получат ипотеку, льготная ставка которой составит 2% годовых. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего послания к Федеральному собранию.
«Ипотеку со льготной ставкой 2% смогут получать участники специальной военной операции», — сказал он.
Также Владимир Путин предложил продлить программу «Семейная ипотека» до 2030 года. Также российский лидер предложил продлить программу погашения ипотеки для семей с тремя и более детей.
Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию заявлял, что решение о предоставлении льготной ипотеки на вторичное жилье в Донбассе и Новороссии по ставке 2% будет принято в течение месяца.
Льготная программа по ставке 2% действовала только на первичном рынке жилья Донбасса и Новороссии. Путин поручил распространить ее и на вторичное жилье.
Ранее Мутко предрек скорое «охлаждение» ипотечного рынка.