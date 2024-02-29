Президент Грузии оценила возможность помилования Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабашвили заявила, что решение о помиловании заключенного Михаила Саакашвили является моральной ответственностью главы государства и никто не может на него повлиять. Ее слова передает РИА Новости.

«Я не комментирую этот вопрос. Это моральное решение, которое я приму сама и буду в ответе за это перед собой. Это не тот вопрос, на который могут повлиять внешним или внутренним давлением», — заявила Зурабишвили.

Она подчеркнула, что проведение свободных и справедливых парламентских выборов в стране не зависит от того, будет ли помилован экс-президент. По ее словам, он находится в заключении по реальным причинам.

«Это не означает, что мы не должны учитывать и уважать гуманитарную перспективу. Я очень пристально наблюдала за тем, что происходит с ним в тюрьме. На вопрос о том, что можно сделать, я соглашусь, что с точки зрения репутации было бы гораздо лучше, чтобы он находился где-нибудь в другом месте», — отметила президент Грузии.

Зурабишвили также заявила, что «есть много возможностей, которые другие страны использовали». Речь идет об экстрадиции и домашнем аресте. Она напомнила, что Украина готова экстрадировать Саакашвили.

«Так что возможности есть», — добавила глава Грузии.

Саакашвили вернулся на родину в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму.

Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии.

В «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее партия Саакашвили приступила к сбору подписей за его помилование.