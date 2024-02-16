Партия Саакашвили приступила к сбору подписей за его помилование

16 февраля «Единое национальное движение» объявило сбор подписей граждан за помилование отбывающего шестилетний срок экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По словам представителя Саакашвили Софии Джапаридзе, подписи 1 марта будут переданы действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы та приняла «историческое решение» и помиловала экс-лидера страны.

«Пора делать выбор между светом и тьмой», — заявила Джапаридзе.

Саакашвили вернулся на родину в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму.

Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии.

В «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее Саакашвили окрестил себя борцом с Россией за Грузию.