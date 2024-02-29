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В предвыборном штабе прокомментировали отстранение Трампа от праймериз в Иллинойсе

Штаб: недопуск Трампа к праймериз в Иллинойсе противоречит конституции

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Brian Inganga/AP

В предвыборном штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что решение судьи в американском штате Иллинойс не допускать Трампа к участию в первичном голосовании за республиканских кандидатов на должность главы государства противоречит конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

В предвыборном штабе кандидата подчеркнули, что решение судьи является неконституционным, его планируют «быстро обжаловать».

В заявлении отмечается, что Трамп останется в списке кандидатов, которых укажут в бюллетене, он продолжает сохранять за собой лидерство в предвыборной гонке.

До этого стало известно, что суд в американском штате Иллинойс исключил экс-президента США Дональда Трампа из праймериз.

Ранее Трамп, претендующий на выдвижение в качестве кандидата на выборах главы государства в ноябре 2024 года, одержал уверенную победу на праймериз в штате Южная Каролина.

В 2023 году Трампа отстранили от участия в праймериз в штатах Мэн и Колорадо.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.

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Выборы в США — 2024
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