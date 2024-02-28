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Макконнелл заявил, что в ноябре уйдет с поста лидера республиканского меньшинства в сенате

Макконнелл заявил о своем скором уходе с поста лидера республиканцев в сенате

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Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил об уходе в ноябре со своего поста. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Выступая на заседании верхней палаты конгресса, 82-летний политик сказал, что наступил последний срок его пребывания на посту лидера республиканского меньшинства в сенате.

Макконнелл отметил, что в ноябре текущего года сенаторы-республиканцы изберут себе нового лидера, пишет kp.ru.

При этом политик подчеркнул, что не намерен прекращать свою законодательную деятельность в сенате раньше отведенного ему срока, который завершится лишь в конце 2027 года.

В свою очередь президент США Джо Байден, узнав о намечаемой отставке Макконнелла, выразил сожаление по этому поводу. Глава государства заявил, что доверяет сенатору, и между ними, несмотря на возникающие «ожесточенные схватки», сложились замечательные отношения.

Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что союз России, Ирана и Китая является «осью зла» и представляет непосредственную угрозу Соединенным Штатам.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.

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