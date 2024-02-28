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Захарова рассказала о российском ответе на вступление Швеции в НАТО

Захарова: шаги РФ будут зависеть от действий Швеции после вступления в НАТО

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Johanna Geron/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что шаги Москвы после вступления Швеции в НАТО будут зависеть от конкретных действий Стокгольма в альянсе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы будем внимательно следить за тем, что Швеция будет делать, как она будет на практике реализовывать свое членство», — сказала Захарова.

Исходя из действий Стокгольма Москва будет планировать ответную политику, шаги военно-технического или иного характера для купирования угроз, подчеркнула представитель МИД РФ.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предположил, что России «не понравится» вступление Стокгольма в НАТО.

«Что касается России, единственное, чего мы можем с уверенностью ожидать, это то, что им не понравится, что Швеция стала членом НАТО. Им также не понравилось, что Финляндия стала членом НАТО», — заявил Кристерссон.

С его точки зрения, «амбиции России ограничить расширение НАТО привели к обратным результатам».

Ранее стало известно, что церемония вступления Швеции в НАТО перенесена.

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