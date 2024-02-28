Церемония вступления Швеции в НАТО перенесена

Церемония вступления Швеции в НАТО откладывается на неизвестный срок. Об этом этом сообщило агентство Bloomberg.

Предполагается, что мероприятие состоится не раньше следующей недели, поскольку избранному президенту Венгрии Тамашу Шуйоку еще предстоит вступить в должность.

По данным Bloomberg, изначально церемония вступления Швеции в Североатлантический альянс была запланирована на 1 марта, однако дата была предварительная.

26 февраля парламент Венгрии избрал председателя Конституционного суда Шуйока президентом страны на пять лет.

В тот же день парламент страны на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. В ходе итогового голосования 188 депутатов поддержали это решение, шестеро были против, четыре депутата воздержались от голосования.

Накануне бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, действующий посол страны в Швеции пригрозил «нейтрализовать» Калининград в случае угрозы странам НАТО со стороны России.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что расширение НАТО, продвижение его военной инфраструктуры в сторону российских границ и враждебная риторика со стороны государств-членов альянса является основанием для принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО.