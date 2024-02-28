Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Церемония вступления Швеции в НАТО перенесена

Bloomberg: церемония вступления Швеции в НАТО отложена до следующей недели

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Церемония вступления Швеции в НАТО откладывается на неизвестный срок. Об этом этом сообщило агентство Bloomberg.

Предполагается, что мероприятие состоится не раньше следующей недели, поскольку избранному президенту Венгрии Тамашу Шуйоку еще предстоит вступить в должность.

По данным Bloomberg, изначально церемония вступления Швеции в Североатлантический альянс была запланирована на 1 марта, однако дата была предварительная.

26 февраля парламент Венгрии избрал председателя Конституционного суда Шуйока президентом страны на пять лет.

В тот же день парламент страны на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. В ходе итогового голосования 188 депутатов поддержали это решение, шестеро были против, четыре депутата воздержались от голосования.

Накануне бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, действующий посол страны в Швеции пригрозил «нейтрализовать» Калининград в случае угрозы странам НАТО со стороны России.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что расширение НАТО, продвижение его военной инфраструктуры в сторону российских границ и враждебная риторика со стороны государств-членов альянса является основанием для принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами