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В Германии назвали смелыми слова Макрона об отправке войск ЕС на Украину

Экс-посол ФРГ Ишингер: слова Макрона об отправке войск смелые, но не ошибочные

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Экс-посол Германии в США и Великобритании Вольфганг Ишингер назвал дебаты об отправке войск Европейского союза (ЕС) на Украины уместными. По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона «смелые, но не ошибочные», передает NTV.

«В такой конфликтной ситуации, как та, в которой мы оказались с Россией, конечно, в принципе правильно ничего не исключать. Как только вы что-то исключаете, вы облегчаете противнику подготовку к тому, что может случиться...» — заявил экс-дипломат.

В то же время он подчеркнул, что среди стран НАТО есть консенсус о том, что они не хотят быть втянуты в прямой военный конфликт с Россий.

Ранее Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину.

До этого Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения. Согласно его информации, объединение создано для того, чтобы привлечь все государства, у которых есть оборонные возможности, и запустить поставки нового оружия Киеву.

Ранее стало известно, как французы мешают политике Макрона по Украине.

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