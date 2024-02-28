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Стало известно, как французы мешают политике Макрона по Украине

Politico: французы не считают Россию угрозой, это мешает амбициям Макрона

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Sarah Meysonnier/Reuters

Преобладающие настроения во французском обществе не соответствуют амбициям президента Эммануэля Макрона в отношении конфликта на Украине. Об этом пишет Politico.

Как следует из текста, Макрон стремится взять примерить «мантию мирового лидера и обратить вспять ослабшую поддержку Украины со стороны Запада», однако политическая конъюнктура Франции мешает этому.

Издание приводит слова социолога Бруно Жабара, который отмечает, что Франция не рассматривает Россию как прямую угрозу, а украинский кризис воспринимает как вопрос бывшего СССР.

«Для французов конфликт [на Украине] не является великим цивилизационным столкновением за европейскую демократию и свободу, как для стран, которые до сих пор хранят горькие воспоминания о <...> правлении России», — говорится в тексте.

В материале также приводятся опросы общественного мнения, согласно которым симпатия французов к Украине остывает. 58% граждан имеют положительное впечатление об Украине, что на 24 пункта меньше, чем в момент начала конфликта. Отмечается, что только 50% опрошенных считают правильной отправку оружия ВСУ, в то время как два года назад поддержка была выше на 15%.

Более того, все меньше французов поддерживают санкции против России: 62% против 72% в феврале 2022 года, пишет Politico.

Ранее в США заявили о раздражении западных лидеров словами Макрона о войсках на Украине.

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