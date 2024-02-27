В МИД РФ ответили на слова Макрона об отправке военных на Украину

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что президент Франции не отдает себе отчет в своих словах об отправке французских военных на Украину. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, еще три месяца назад в МИД Франции отрицали всяческую возможность участия страны в рекрутировании военных на Украине.

«Есть устойчивое ощущение, что Президент Франции в принципе не отдает отчета ни в том, что говорят его подчиненные, ни в том, что произносит сам», — написала Захарова.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине и о необходимости для Запада поражения России, заявил, что у французского лидера «произошло недержание речи».

По его словам, такие заявления вкупе с желанием «поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами» упомянутое Медведевым недержание речи у Макрона «стало затяжной и болезненной проблемой».

Накануне Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Ранее во Франции указали на провокации Макрона в отношении РФ.