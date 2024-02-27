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В Кремле оценили трансляцию послания Путина в кинотеатрах

Песков оценил предстоящую трансляцию послания Путина в кинотеатрах

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Кинотеатры показывают то, что востребовано, а посетители смотрят то, что им интересно, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что некоторые кинотеатры собираются транслировать послание российского президента Федеральному собранию. Слова Пескова передает газета «Известия».

«Смотрите, кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителями. Естественно, кинотеатры привлекают зрителя, а зритель в свою очередь смотрит то, что интересно, то, что востребовано. Так к этому и относимся», — сказал Песков.

27 февраля сообщалось, что послание Владимира Путина Федеральному собранию будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, вопросы безопасности и суверенитета, а также задаст вектор развития страны на долгую перспективу.

Послание президента Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля в 12:00 мск в Гостином дворе.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин заявил, что настало время России.

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