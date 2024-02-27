Макрону привели в пример Наполеона после слов президента о войсках на Украине

Глава организации Ouest-Est, политолог Никола Миркович после слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках западных стран на Украине заявил, что Наполеон также хотел отправить солдат в Россию, и напомнил нынешнему французскому лидеру, чем это закончилось. Свое мнение он выразил на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Наполеон тоже хотел отправить французских солдат в Россию, и это закончилось взятием Парижа казаками. Макрону лучше почитать учебники истории и уточнить свой анализ текущей геополитической ситуации. Нет его войне», — подчеркнул политолог.

До этого Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину. По его словам, возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже. Согласно его информации, участники переговоров на данный момент не пришли к общему консенсусу по отправке своего военного контингента на Украину.

Ранее Марин Ле Пен раскритиковала Макрона из-за слов об отправке войск на Украину.