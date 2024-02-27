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Марин Ле Пен раскритиковала Макрона из-за слов об отправке войск на Украину

Ле Пен: Макрон играет в военачальника словами об отправке войск на Украину

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Philippe Wojazer/Reuters

Глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала главу государства Эммануэля Макрона из-за его высказываний о возможной отправке войск Европейского союза (ЕС) на Украину. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она написала, что Макрон «играет в военачальника».

«Эммануэль Макрон играет в военачальника, но речь идет о жизни наших детей, о которых он так беззаботно говорит. Это вопрос мира или войны в нашей стране», – написала Ле Пен.

Она также задалась вопросом, «все ли отдают отчет серьезности подобных заявлений».

Ранее Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину.

До этого Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения. Согласно его информации, объединение создано для того, чтобы привлечь все государства, у которых есть оборонные возможности, и запустить поставки нового оружия Киеву.

Ранее в Совфеде назвали заявления Макрона в адрес России шагом к мировой войне.

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