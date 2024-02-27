В Турции рассказали, что США угрожают бизнесменам за сотрудничество с Россией

Сотрудники посольства США в Турции посещают турецкие фирмы и финансовые учреждения, угрожая им санкциями за сотрудничество с Россией и россиянами. Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık.

Бизнесмены, которые не пожелали раскрывать свои имена, рассказали изданию, что «американские чиновники угрожали им, ходя от двери к двери или приглашая их прямо в здания посольства США».

Сообщается, что среди представителей США была Гюлин Кан Иджытан, специалист по экспортному контролю Генерального консульства Соединенных Штатов в Стамбуле. Во время обхода турецких бизнесменов она, по утверждению собеседников издания, заявляла, что располагает информацией о том, что та или иная организация ведет бизнес с РФ. После чего угрожала за это внесением в американский санкционный список.

Сама Гюлин Кан Иджытан, с которой связался корреспондент газеты, не стала отрицать факт визитов. Иные подробности беседы не приводятся.

Газета Aydınlık направила по этому поводу официальные запросы американской стороне, однако ответов пока не получила.

26 февраля сообщалось, что Турция может потерять российских туристов из-за проблем с платежами.

23 февраля в Минфине США рассказали о 500 новых санкциях против России.

Ранее РФ и Турцию призвали запустить свою платежную систему.