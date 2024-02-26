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В Совфеде отреагировали на возможную отправку войск НАТО на Украину

Косачев: отправка войск НАТО на Украину сделает Запад прямой стороной конфликта

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что отправка войск НАТО на Украину сделает Запад прямым участником конфликта на Украине со всеми вытекающими последствиями. Так «Парламентской газете» он прокомментировал слова премьера Словакии Роберта Фицо о том, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину.

По словам сенатора, страны Запада и сейчас являются стороной конфликта на Украине, поставляя оружие Киеву, при этом отрицая свой статус.

«Ну а тут уже сомнений не останется никаких. Они фактически вступят в войну с Россией, и это будет, с моей точки зрения, означать соответствующие выводы и последствия. Какими они будут — это надо спрашивать у военных специалистов и министерства обороны. Окончательное же решение останется за Верховным главнокомандующим», — заявил Косачев.

Ранее Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину. Политик уточнил, что это может быть сделано на основе двусторонних договоренностей.

Премьер Словакии добавил, что возможная отправка западных частей на Украину не позволит добиться уступок от России, а будет только способствовать эскалации конфликта.

Ранее премьер Словакии заверил, что словацкие граждане не станут воевать на Украине.

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