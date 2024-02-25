Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что категорически не допустит участия словацких солдат в конфликте на Украине. Он написал об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я сделаю все, чтобы не допустить прямого участия словацких военных в конфликте на Украине», — пообещал политик.

Фицо подчеркнул, что не позволит вовлечь своих граждан в указанное военное противостояние, даже если это будет стоить ему кресла премьера.

Он также анонсировал, что 26 февраля проведет переговоры с органами безопасности, разведки и политическими структурами Евросоюза.

«От информации о темах, на которые мы завтра должны говорить идет мороз по спине», — сказал премьер.

Перед этим Фицо заявил, что взгляды Братиславы и НАТО на военную поддержку Украины не совпадают, однако это не должно отразиться на диалоге с Североатлантическим альянсом. Он также выразил уверенность, что противостояние между Россией и Украиной не имеет военного решения.

Ранее в Словакии раскрыли истоки конфликта на Украине.