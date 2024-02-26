Путин пообещал Эрдогану сильно не затягивать с поездкой в Турцию

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в республику. Об этом журналистам сообщил президент Турции, передает ТАСС.

«Он (Путин. — «Газета.Ru») сказал мне, что не будет затягивать с этой поездкой», — рассказал Эрдоган.

Как пишет газета «Известия», в то же время турецкий политик исключил возможность визита Путина в обозримом будущем.

В воскресенье, 25 февраля, глава республики отмечает день рождения. Эрдогану исполнилось 70 лет, и по этому случаю ему позвонил российский лидер.

Путин поздравил зарубежного коллегу с праздником, обратив внимание на его высокий авторитет в родной стране и за рубежом. Кроме того, президент РФ подчеркнул вклад турецкого лидера в развитие дружественных отношений между двумя государствами.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства не планирует в ближайшее время посещать Турцию. По его словам, до президентских выборов такая поездка точно не состоится.

Ранее в Турции сообщили, что в скором времени президент страны может провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.