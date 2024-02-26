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Зеленский раскрыл, что произойдет с Украиной без помощи США

Зеленский заявил, что Украина потеряет много людей и территорий без помощи США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Владимир Зеленский предупредил, что без помощи США Украина потеряет много людей и территорий. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

«Мы потеряем много людей, территорий», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, что случится со страной, если ей не поступит помощь из США.

Он также выразил надежду, что в Вашингтоне действительно хотят победы Украины в конфликте, а не пытаются просто ослабить Россию.

«Я надеюсь на это, иначе как доверять людям», — сказал украинский лидер.

Говоря о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом, Зеленский подчеркнул, что исходит из того, что политика Вашингтона в отношении кризиса на Украине не изменится.

До этого он сообщил, что грядущие месяцы станут трудными для Украины на фоне политических дискуссий в США по поводу выделения поддержки Киеву. Зеленский отметил зависимость ряда государств от политики США, но при этом высоко оценил помощь Евросоюза и лидерские возможности глав европейских стран.

Ранее Зеленский высказался об ударах западным оружием по России.

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