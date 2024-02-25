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Зеленский высказался об ударах западным оружием по России

Зеленский пообещал, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по РФ

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев не будет применять переданное странами Запада оружие для ударов по территории России. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Зеленский подчеркнул, что Украина «не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять» оружие, предоставленное Западом на территориях, «кроме украинской».

До этого сообщалось, что страны Запада потребовали от Украины предоставить список целей на территории России и обосновать целесообразность нанесения по ним ударов.

По словам источника РИА Новости, руководители стран НАТО, передающие Киеву боевые ракеты повышенной дальности, прекрасно понимают, что «украинское руководство применяет террористические методы», нанося удары этим оружием по гражданским объектам на территории России.

22 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что Украина, получив американские самолеты-истребители F-16, сможет наносить удары по территории Российской Федерации. До этого спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявлял, что у Украины нет возможности создать необходимую инфраструктуру для самолетов F-16 в соответствии с требованиями НАТО.

Ранее в Киеве признали, что не все на Западе хотят победы Украины.

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