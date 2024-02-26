Путин отметил вклад Эрдогана в развитие отношений Москвы и Анкары

Путин в разговоре с Эрдоганом отметил личный вклад турецкого лидера в развитие дружеских отношений Москвы и Анкары. Об этом сообщает сайт пресс-службы Кремля.

В разговоре с турецким лидером Путин подчеркнул роль Эрдогана в укреплении страны на международной арене.

«Подчеркнут также существенный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений», — отмечается в сообщении.

Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление отношений России и Турции. Эрдогану также направили поздравительную телеграмму.

При этом ожидается, что скоро лидеры двух стран проведут личную встречу. Тем не менее она точно не состоится до российских президентский выборов.

Утром 26 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием.

Ранее Эрдоган оценил слова Путина о ситуации вокруг переговоров РФ и Украины.