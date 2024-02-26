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Лукашенко поздравил Эрдогана с 70-летием

Лукашенко поздравил Эрдогана с 70-летием и выразил надежду на скорую встречу

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Presidential Press Service via AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием. Текст его поздравления опубликован на сайте пресс-службы белорусского лидера.

Лукашенко пожелал президенту Турции крепкого здоровья, оптимизма, успехов и светлых идей, выразив уверенность, что впереди у Эрдогана «еще много замыслов и планов, которые необходимо осуществить для будущего Турции».

По его мнению, встреча с турецким лидером откроет новую страницу в отношениях между двумя странами.

26 февраля президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и «уверенной победой белорусских патриотических сил».

До этого Лукашенко объявил о планах вновь баллотироваться в президенты Белоруссии на выборах в 2025 году. Этот пост он занимает с 1994 года, его последнее переизбрание вызвало массовые протесты в стране.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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