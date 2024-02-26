Лукашенко поздравил Эрдогана с 70-летием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием. Текст его поздравления опубликован на сайте пресс-службы белорусского лидера.

Лукашенко пожелал президенту Турции крепкого здоровья, оптимизма, успехов и светлых идей, выразив уверенность, что впереди у Эрдогана «еще много замыслов и планов, которые необходимо осуществить для будущего Турции».

По его мнению, встреча с турецким лидером откроет новую страницу в отношениях между двумя странами.

26 февраля президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и «уверенной победой белорусских патриотических сил».

До этого Лукашенко объявил о планах вновь баллотироваться в президенты Белоруссии на выборах в 2025 году. Этот пост он занимает с 1994 года, его последнее переизбрание вызвало массовые протесты в стране.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.