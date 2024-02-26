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Эксперты оценили перспективы сотрудничества КНР и России на фоне новых санкций

Китаист Вавилов: в Китае есть не только лояльные РФ, но и прозападные политики

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Даже если ведущие банки Китая будут вынуждены подчиниться США и отказаться от сотрудничества с Россией, это не сильно отразится на общей ситуации, считает китаист Николай Вавилов. В этом случае банки чуть поменьше получат от руководства КНР другие инструкции и продолжат развивать взаимодействие, выгодное обеим сторонам, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

На прошлой неделе три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи от российских банков под санкциями. Сообщалось, что они с января уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей.

Китай побоится оттолкнуть Россию и не захочет лишаться надежного тыла и стратегического союзника на фоне расширения противостояния с США, считает Вавилов. При этом он подчеркнул, что не все китайские политики стремятся к сотрудничеству с Россией.

«В огромном Китае есть как лояльные России силы — Си Цзиньпин, так и прозападная часть руководителей — самая яркая их часть выходцы из руководства комсомола, — заявил эксперт. — Понимание этого снимает противоречивость поведения Китая для внешнего наблюдателя. У группы СИ после 20-го съезда появился контрольный пакет в руководстве партии, однако это не значит, что проамериканская группа исчезла».

По мнению китаиста, временно российским и китайским компаниям придется «покрутиться» в сложившихся условиях – к примеру, сменить банк или принять другие решения. Однако, несмотря на это, товарооборот между КНР и Россией продолжит развиваться, так как это выгодно обеим сторонам.

При этом многих проблем с платежными системами можно было бы избежать при большей активности российских банков на китайском рынке, убежден Вавилов. В частности, он предложил покупку российскими банками одной из китайских финорганизаций, чтобы платежи никак не зависели от американских и европейских санкций.

Напомним, китайские компании попали в санкционный список США и впервые – в новый пакет санкций ЕС. Помимо КНР, рестрикции затронули компании еще из шести стран, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Китае ранее отреагировали на введение санкций.

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