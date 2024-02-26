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Глава ДНР рассказал о возможной судьбе Авдеевки

Пушилин: решение о судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне

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Станислав Красильников/РИА Новости

Решение о судьбе города Авдеевка после освобождения от Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он отметил, что, вероятно, город будут восстанавливать.

В ночь на 17 февраля новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей. Он также посетовал, что город пришлось покинуть из-за дефицита вооружений.

24 февраля сообщалось, что ВСУ покинули несколько позиций под Авдеевкой. По словам советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского, украинские военные пошли на это из-за ударов российской артиллерии и планирующих бомб.

Раннее российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино.

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