Депутат Госдумы назвал «форменным нацизмом» угрозы главы ГУР Буданова в отношении Крыма

Депутат российской Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал форменным нацизмом угрозы руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в адрес региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Буданов выступил с видеообращением, в котором пригрозил России в Крыму «новыми сюрпризами» и заявил, что передвижение гражданского населения по Крымскому мосту не является безопасным. Украинский генерал также отметил, что ВСУ для успешной обороны и контрнаступления необходимо контролировать акваторию Черного моря и находиться на территории Крыма.

Шеремат назвал эти угрозы Буданова форменным нацизмом. Он отметил, что таким людям, как Буданов, не удастся долго прятаться за спинами простых украинцев и за все свои преступления они должны ответить сполна. Депутат подчеркнул, что судьба террористов всегда печальна: их стараются не брать в плен, поэтому их век недолог.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов опроверг информацию о поставке Ираном ракет России, а также то, что Москвой в больших количествах используются северокорейские ракеты.

Ранее сообщалось, что Запад собирается помочь Украине атаковать Крымский мост.