В Елабужском районе Татарстана сбили дрон

В Елабужском районе Татарстана сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр Елабуги Рустем Нуриев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам градоначальника, разрушений на земле нет.

Тем временем очевидцы сообщили также, что в небе над Нижнекамском, который граничит с Елабужским районом, сбили дрон ВСУ. По словам Telegram-канала Mash, БПЛА летел в сторону улицы Гайнуллина.

До этого сообщалось, что все рейсы, следующие в аэропорт Казани, были перенаправлены на запасные аэродромы. Самолеты направлены в Самару, Ульяновск, Чебоксары и во Внуково.

23 мая аэропорт Казани временно приостановил работу с 11:30 мск для обеспечения безопасности полетов. Росавиация отмечала, что экипажи воздушных судов, диспетчеры и сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры.

Параллельно с этим руководители предприятий, расположенных в Нижнекамском районе, проводили мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников. Работников эвакуировали из зданий.

Ранее ВСУ атаковали Запорожскую АЭС дроном-камикадзе.