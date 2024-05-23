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Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник ВСУ

Гладков: силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородским районом Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительным данным, никто не пострадал. Как заявил чиновник, в Белгороде один автомобиль повредило осколком после срабатывания системы ПВО. В машине оказался пробит бак.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.

«Информация о последствиях уточняется», — заключил он.

23 мая в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь сбили 35 снарядов реактивных систем залпового огня и три беспилотника над Белгородской областью. В министерстве уточнили, что снаряды были реактивных систем залпового огня «Ольха» и Вампир».

До этого сообщалось, что шесть дронов упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.

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