Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородским районом Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительным данным, никто не пострадал. Как заявил чиновник, в Белгороде один автомобиль повредило осколком после срабатывания системы ПВО. В машине оказался пробит бак.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.

«Информация о последствиях уточняется», — заключил он.

23 мая в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь сбили 35 снарядов реактивных систем залпового огня и три беспилотника над Белгородской областью. В министерстве уточнили, что снаряды были реактивных систем залпового огня «Ольха» и Вампир».

До этого сообщалось, что шесть дронов упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.